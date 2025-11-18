Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Карл Фабиен е под въпрос за двубоя с Монтана

Карл Фабиен е под въпрос за двубоя с Монтана

  • 18 ное 2025 | 09:42
Карл Фабиен е под въпрос за двубоя с Монтана
Слушай на живо
Слушай на живо: Монтана - Левски

Карл Фабиен отново е под въпрос за мач на Левски. В неделя пропуснатите от него мачове на "сините" могат да станат 18, съобщи "Мач Телеграф".

Бившият играч на Славия до последно ще бъде под въпрос за гостуването на Монтана, след като лекува контузия. Заради нея крилото не попадна в групата за дербито с ЦСКА, не игра и в гостуването на Арда.

Левски обяви програмата за седмицата
Левски обяви програмата за седмицата

За последно Фабиен беше титуляр в мача с Хебър за Купата на България, спечелен с 3:0, когато треньорът  Хулио Веласкес пусна най-вече резерви.

