На "Герена" започват преговори с основен защитник

В Левски нямат търпение Кристиан Димитров да приключи с ангажиментите си с към националния отбор и да се завърне на "Герена". Причината е, че му предстои сериозен разговор с Даниел Боримиров. Както е известно, Димитров е сред играчите, чиито договори изтичат и "сините" искат да го задържат поне за още един сезон, съобщава "Мач Телеграф".

На този етап обаче клубът все още няма окончателен отговор от него. Нищо, че се водиха разговори с Лъчезар Танев, който го представлява и по време на тях са нахвърляни различни параметри. Досега този въпрос бе оставен на заден план, за да може Димитров да се съсредоточи върху изявите си на терена.