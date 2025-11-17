Популярни
На "Герена" започват преговори с основен защитник

  • 17 ное 2025 | 10:00
  • 1508
  • 1
На "Герена" започват преговори с основен защитник
В Левски нямат търпение Кристиан Димитров да приключи с ангажиментите си с към националния отбор и да се завърне на "Герена". Причината е, че му предстои сериозен разговор с Даниел Боримиров. Както е известно, Димитров е сред играчите, чиито договори изтичат и "сините" искат да го задържат поне за още един сезон, съобщава "Мач Телеграф".

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

На този етап обаче клубът все още няма окончателен отговор от него. Нищо, че се водиха разговори с Лъчезар Танев, който го представлява и по време на тях са нахвърляни различни параметри. Досега този въпрос бе оставен на заден план, за да може Димитров да се съсредоточи върху изявите си на терена.

