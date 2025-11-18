Допълнителни тренировки за Цунами

Капитанът на Левски Цунами провежда допълнителни занимания по време на почивните дни, които футболистите получиха от Хулио Веласкес. Бразилецът залага на физическата подготовка и набляга на бегови упражнения. Това стана ясно от клип в социалните мрежи, който съпругата му Майра Соарес публикува. На него се вижда как 29-годишният южноамериканец бяга на булеварда пред жилището им в столицата.

В момента Цунами загуби титулярния си статут за сметка на сънародника си Майкон. Той по-често е използван от Хулио Веласкес като централен защитник за алтернатива на Кристиан Димитров и Кристиан Макун. Въпреки загубеното място в стартовата единайсеторка, бразилецът е високо ценен от треньора и капитанът ясно показа, че може да се разчита на него.

От началото на кампанията Цунами изигра 13 двубоя във всички турнири, като в 10 от тях започна като титуляр.



Източник: "Тема спорт"