Допълнителни тренировки за Цунами

  • 18 ное 2025 | 09:06
  • 162
  • 0
Допълнителни тренировки за Цунами
Слушай на живо
Слушай на живо: Монтана - Левски

Капитанът на Левски Цунами провежда допълнителни занимания по време на почивните дни, които футболистите получиха от Хулио Веласкес. Бразилецът залага на физическата подготовка и набляга на бегови упражнения. Това стана ясно от клип в социалните мрежи, който съпругата му Майра Соарес публикува. На него се вижда как 29-годишният южноамериканец бяга на булеварда пред жилището им в столицата.

Левски обяви програмата за седмицата
Левски обяви програмата за седмицата

В момента Цунами загуби титулярния си статут за сметка на сънародника си Майкон. Той по-често е използван от Хулио Веласкес като централен защитник за алтернатива на Кристиан Димитров и Кристиан Макун. Въпреки загубеното място в стартовата единайсеторка, бразилецът е високо ценен от треньора и капитанът ясно показа, че може да се разчита на него.

От началото на кампанията Цунами изигра 13 двубоя във всички турнири, като в 10 от тях започна като титуляр.

Източник: "Тема спорт"

