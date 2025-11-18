Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Социалните мрежи, за съжаление, продължават да бъдат плодородна почва за хора, които изразяват най-тъмните си чувства. Спортът е ясна мишена за този тип потребители, които постоянно изливат своята омраза. Сега тази ненавист беше измерена, за да се види до каква степен достигат тези осъдителни практики. Испанската обсерватория за расизъм и ксенофобия (Oberaxe) изготви доклад, който измерва проявите на омраза, а резултатите ясно показват каква е атмосферата в социалните мрежи в страната. Цветът на кожата за тези хейтъри е ясен повод да атакуват и да съдят с негативни предразсъдъци, пише "Марка".

На индивидуално ниво, що се отнася до спортното съдържание, има ясен „победител“: Ламин Ямал. Играчът на Барселона получава до 60% от обидите в мрежите. Квалификации като „мена“ (непридружен непълнолетен чужденец) и „мръсен мароканец“ са сред тези, които е наблюдавал Томас Фернандес, директор на Oberaxe: „Забелязахме го наскоро. Представата, която тази публична личност с такъв произход и цвят на кожата създава у хейтърите, е ясен повод те да атакуват и да съдят с негативни предразсъдъци.“

На второ място е Винисиус. Футболистът на Реал Мадрид получава 29% от обидите, следван от Мбапе с 3%. След тях се нареждат други играчи като Нико Уилямс, брат му Иняки, Алехандро Балде и Браим Диас, които получават по 2% от същата омраза.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Players with the most hate-crime abuse according to Spain’s Observatory Against Racism and Xenophobia:



1 — Lamine Yamal: 60%

2 — Vinicius Jr: 29%

3 — Kylian Mbappé: 3%

4 — Alejandro Balde: 2%

5 — Nico and Iñaki Williams: 2%



— @mundodeportivo pic.twitter.com/yepoFQvbg2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2025

Проучването обаче не се ограничава само до индивидуално ниво. То измерва и омразата, която получават отборите от испанската лига. Тук „шампион“ е Реал Мадрид с 34%, но Барселона е много близо с 32%. На трето място изненадващо се нарежда Валядолид със 17%, а след него са Валенсия (8%), Атлетик Билбао (6%), Реал Сосиедад (5%) и Атлетико Мадрид (4%).

„Това, което се случва във футбола, е отражение на обществото с тези дисквалифициращи послания. Много от тях дори използват агресивен или унизителен език, така че това е вярно отражение на реалността. Много хора смятат, че не правят нещо толкова обидно, но истината е, че това може да се пренесе във физическия свят и дори да доведе до агресия“, коментира Фернандес пред Cadena Ser. Той анализира и най-често използваните обиди по време на „Ел Класико“: „Мръсна маймуна“, „ш*бан негър“, „трябва да се върнеш в страната си“...

Снимки: Gettyimages