Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. На "Бернабеу" не са обсъждали завръщане на Зидан

На "Бернабеу" не са обсъждали завръщане на Зидан

  • 17 ное 2025 | 02:10
  • 79
  • 0
На "Бернабеу" не са обсъждали завръщане на Зидан

Ръководството на Реал Мадрид няма намерение да връща Зинедин Зидан на треньорския пост в клуба. В последните дни в испанските медии се появиха информации, че френската легенда е разглеждан като вариант за заместник на Чаби Алонсо, ако той бъде освободен, но "AС" твърди, че това не отговаря на истината.

Според авторитетното издание, евентуално завръщане на Зидан не е обсъждано нито през пролетта, нито сега.

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!
Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Подчертава се, че отношенията между Зидан и клуба остават отлични, но към момента няма планове за негово трето назначение на "Сантиаго Бернабеу". Французинът беше начело на Реал в два успешни периода – от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г., като спечели Шампионската лига три пъти.

Очаква се Зидан да поеме националния отбор на Франция след Мондиал 2026, когато настоящият селекционер Дидие Дешан ще напусне поста си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 2481
  • 2
Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 3360
  • 0
Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 2302
  • 8
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 7337
  • 13
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25006
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14787
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 16827
  • 44
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25006
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 6491
  • 2
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14787
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 11908
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 31367
  • 13