На "Бернабеу" не са обсъждали завръщане на Зидан

Ръководството на Реал Мадрид няма намерение да връща Зинедин Зидан на треньорския пост в клуба. В последните дни в испанските медии се появиха информации, че френската легенда е разглеждан като вариант за заместник на Чаби Алонсо, ако той бъде освободен, но "AС" твърди, че това не отговаря на истината.

Според авторитетното издание, евентуално завръщане на Зидан не е обсъждано нито през пролетта, нито сега.

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Подчертава се, че отношенията между Зидан и клуба остават отлични, но към момента няма планове за негово трето назначение на "Сантиаго Бернабеу". Французинът беше начело на Реал в два успешни периода – от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г., като спечели Шампионската лига три пъти.

Очаква се Зидан да поеме националния отбор на Франция след Мондиал 2026, когато настоящият селекционер Дидие Дешан ще напусне поста си.

Следвай ни:

Снимки: Imago