Лион взима Ендрик без опция за откупуване

Лион ще вземе под наем Ендрик от Реал Мадрид без опция за откупуване, съобщават медиите в Испания. 19-годишният нападател ще играе като преотстъпен във френския клуб до следващото лято, а 15-кратният клубен шампион на Европа ще плаща половината заплата на футболиста.

Договорът между двата клуба ще включва клауза за завръщане на бразилеца в Мадрид по всяко време от кампанията, ако от ръководството на "белите" пожелаят това да се случи.

Ендрик е изиграл само един мач през този сезон, влизайки като резерва в 79-ата минута при победата на Реал Мадрид с 4:0 у дома срещу Валенсия. За момента треньорското ръководство на столичани не е дало възможност за изява на талантливия играч.

Желанието на Ендрик е да облече екипа на Лион, където ще получи повече игрови минути.

Снимки: Gettyimages