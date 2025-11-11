Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

Кралската испанска федерация (RFEF) реши да освободи Ламин Ямал от мачовете на националния отбор в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. срещу Грузия и Турция. Инвазивната радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта в пубиса, от който страда звездата на Барселона, обаче е подложена на критика от специалист по травматология, специално потърсен от "Марка".

Очевидно това ще е нова фаза във войната между каталунците и националния отбор, след като преди това клубът имаше огромни претенции към претоварването на младия си суперталант в предишните мачове на Испания срещу Турция и България. След тези срещи Ямал пропусна няколко срещи на Барселона.

Испанската футболна федерация днес изрази възмущение, че въпросната процедура е била извършена без предварителна комуникация с медицинския персонал на националния отбор, като подробностите са станали известни едва след получаване на доклада късно вечерта в понеделник, който посочва медицинска препоръка за почивка за период от 7-10 дни.

🤔 ¿En qué consiste el tratamiento al que se ha sometido Lamine y por qué no puede jugar con la Selección? Esto es lo que nos ha contado el Dr. Ripoll 👨‍⚕️ pic.twitter.com/Fs69N5pXvE — MARCA (@marca) November 11, 2025

Д-р Педро Луис Рипол, специалист по травматология, който над 40 години е директор на отделението по травматология и ортопедия в болница "Quirónsalud Murcia" в едноименния испански град, коментира пред "Марка" процедурата, на която се е подложил Ямал.

„Пубалгията, от която страда Ламин, му причинява болка, която е била лекувана през последните часове с минимално инвазивна техника. Тя се състои във въвеждане на игли в болезнената област, които предават високочестотни електромагнитни вълни. Тяхната цел е да въздействат на нервите, така че те да предават по-малко болка, и да въздействат на кръвообращението, така че възпалението да намалее и подвижността на областта да се увеличи“, обяснява лекарят.

"Тази техника не лекува травмата, а е палиативна, премахва само болката. Тоест, играчът все още е изправен пред дългосрочна травма. Не споделям еуфорията от последните мачове, в които Ламин Ямал се чувстваше по-добре. Смятам, че прогнозата е дългосрочна и лечението се състои в управление на времето му за игра", добавя доктор Рипол.

"Но ако има спортна херния или ако вече има увреждания на костта в точката на закрепване на сухожилието, най-вероятно хирургическата намеса ще реши проблема. За 18-годишен младеж това е борба да избегне операция и да продължи кариерата си", завършва анализа си лекарят.