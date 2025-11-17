Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  3. Бензема: Мбапе трябва да се разбере с Винисиус, Родриго и Белингам за ролите в Реал Мадрид

Бензема: Мбапе трябва да се разбере с Винисиус, Родриго и Белингам за ролите в Реал Мадрид

  • 17 ное 2025 | 19:22
  • 767
  • 0

Легендата на Реал Мадрид Карим Бензема похвали представянето на настоящия голмайстор на тима Килиан Мбапе през настоящия сезон и го посъветва да се разбере с останалите звезди в атаката на “лос бланкос” относно ролята, която всеки един от тях трябва да изпълнява.

"Той наистина играе много по-добре. Вкарването на голове не е нищо ново за Килиан. Той го направи в Пари Сен Жермен и ще отбележи още много попадения в Реал Мадрид. Ще има мачове, в които едва докосва топката, но очакваме Мбапе да реализира, когато му се отдаде шанс. Реал Мадрид наистина се нуждае от него и има двубои, в които той трябва да се разписва. Трябва да играе в тандем с Винисиус. Реал Мадрид чака единствено Мбапе да се появи в ключовите моменти, за да може отборът да спечели Шампионската лига. Винисиус, Мбапе, Родриго и Джуд Белингам трябва да си поговорят и да се разберат. Един трябва да вкарва, а друг да прави асистенциите. Те просто трябва да си уточнят ролите. Килиан би трябвало да е съсредоточен върху моментите, когато отборът има нужда от това той да реализира гол. Белингам може да играе зад гърба му", заяви 37-годишният Бензема, в интервю за “Ас”.

Бензема, който е настоящ играч на Ал-Итихад, носи екипа на Реал Мадрид в периода 2009-2023 година, печелейки четири титли в Ла Лига и пет в Шампионската лига. "Белите" са начело в класирането в първенството на Испания, а Мбапе има 16 мача и 18 гола във всички турнири през настоящия сезон.

Снимки: Gettyimages

