Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

След няколко трудни седмици, причинени от пубалгия, Ламин Ямал отново е на водещи позиции в Испания. След като каталунецът се завърна в най-добрата си форма, а Роберт Левандовски вече е в пълна форма след контузията си, в Барселона могат да оптимисти за следващите седмици.

“Mundo Deportivo” разкри доста интересна информация. Изглежда, че Ламин Ямал иска Роберт Левандовски да остане титулярен нападател на Барселона и през следващия сезон. И той вече е заявил това на спортния директор на клуба Деко.

Ситуацията обаче е достатъчно сложна, тъй като до този момент всичко сочеше, че полският нападател ще напусне в края на договора си.