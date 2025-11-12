Популярни
  Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

  • 12 ное 2025 | 02:02
  • 195
  • 5
Ямал иска Левандовски да остане в Барселона

След няколко трудни седмици, причинени от пубалгия, Ламин Ямал отново е на водещи позиции в Испания. След като каталунецът се завърна в най-добрата си форма, а Роберт Левандовски вече е в пълна форма след контузията си, в Барселона могат да оптимисти за следващите седмици.

Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й
Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

“Mundo Deportivo” разкри доста интересна информация. Изглежда, че Ламин Ямал иска Роберт Левандовски да остане титулярен нападател на Барселона и през следващия сезон. И той вече е заявил това на спортния директор на клуба Деко.

Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си
Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

Ситуацията обаче е достатъчно сложна, тъй като до този момент всичко сочеше, че полският нападател ще напусне в края на договора си.

