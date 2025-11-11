Барселона се консултира с експерт за контузията на Ламин Ямал

Ламин Ямал пропусна общо пет мача досега заради спортна херния и не успя да покаже най-добрата си форма в много от срещите, в които игра. Проблемът, известен като „пубалгия“, ограничава способността на играчите за резки завои и ускорения, както и причинява болка при удари. Този сезон подобна контузия засегна и играча на Реал Мадрид Франко Мастантуоно, както и крилото на Атлетик Билбао Нико Уилямс.

Миналия месец се появиха информации, че Ламин Ямал е потърсил съвет извън клуба относно възможността за операция за разрешаване на проблема. Според Mundo Deportivo обаче клубът също е предприел подобни стъпки. Според тяхната информация лекарят на Барселона Рикард Пруна се е консултирал с белгийския специалист Ернест Шилдерс относно контузията. Той е лекувал над 3000 подобни случая в кариерата си.

Експертната обратна връзка е била положителна. Заключенията са, че настоящият режим на лечение на Ламин Ямал – комбинация от почивка, физиотерапия, специфични упражнения за укрепване на областта и намалено натоварване – е правилният път. Развитието на играча е благоприятно и фактът, че Барселона е открила проблема рано, намалява риска той да стане хроничен. Въпреки това, каталунците трябва да останат бдителни и да гарантират, че Ямал спазва строг режим за окончателно разрешаване на проблема.

Преди победата на Барселона над Селта Виго в събота, старши треньорът Ханзи Флик заяви пред медиите, че тийнейджърът следва модифицирана тренировъчна програма.

„Ламин стана по-дисциплиниран, сега е по-добре, работи усилено на терена и във фитнеса, а при тази контузия е много важно да прави точно това.“

На откритата тренировка на Барселона в петък Ламин Ямал тренираше индивидуално, отделно от съотборниците си. След това той изигра почти целия мач срещу Селта, след като в сряда прекара 90 минути на терена и срещу Клуб Брюж. Каталунският клуб се надява, че развитието на играча ще продължи и през следващите две седмици, докато е с испанския национален отбор.