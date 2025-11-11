Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал бе освободен от лагера на националния отбор на Испания и няма да вземе участие в световните квалификации с Грузия и Турция. От испанската федерация оповестиха това с твърдо изявление, в което изразиха възмущението си от факта, че Ямал се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура, без да е предупредил за това федерацията и щаба на Ла Фурия Роха. След тази процедура, с която е третиран проблемът в областта на пубиса, който измъчва играча от началото на сезона, Ямал трябва да почива между 7 и 10 дни.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

“Медицинският щаб на Испанската футболна федерация изразява своята изненада и безпокойство след срещата в 13:47 часа в понеделник, 10 ноември, когато официално започна лагерът на националния отбор. На нея стана ясно, че играчът Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта си в пубиса същата сутрин.

Тази процедура е извършена без предварително уведомление до медицинския орган на отбора, който е бил запознат с подробностите за нея само чрез доклад, получен в 22:40 часа снощи. Докладът съдържа медицинска препоръка за почивка в продължение на 7-10 дни.

Предвид тази ситуация и като винаги е давала приоритет на здравето, безопасността и благополучието на играча, Кралската испанска футболна федерация взе решение да освободи спортиста от тази повиквателна.

Уверени сме, че нещата могат да се развият благоприятно и желаем бързо и пълно възстановяване”, гласи официалната позиция на федерацията.

Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

На мястото на Ямал бе повикан нападателят на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

Така отношенията между централата и Барселона за пореден път се обтягат именно заради Ямал. През септември клубът обвини националния отбор и селекционера Луис де ла Фуенте, че талантът е играл с обезболяващи инжекции срещу България и Турция, което е усложнило състоянието му. Ямал не бе повикан за мачовете през октомври, тъй като тогава проблемът се задълбочи и той не играеше и за Барселона. Сега обаче получи повиквателна, след като започна като титуляр в последните шест мача на каталунците.