Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 2329
  • 4
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал бе освободен от лагера на националния отбор на Испания и няма да вземе участие в световните квалификации с Грузия и Турция. От испанската федерация оповестиха това с твърдо изявление, в което изразиха възмущението си от факта, че Ямал се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура, без да е предупредил за това федерацията и щаба на Ла Фурия Роха. След тази процедура, с която е третиран проблемът в областта на пубиса, който измъчва играча от началото на сезона, Ямал трябва да почива между 7 и 10 дни.

“Медицинският щаб на Испанската футболна федерация изразява своята изненада и безпокойство след срещата в 13:47 часа в понеделник, 10 ноември, когато официално започна лагерът на националния отбор. На нея стана ясно, че играчът Ламин Ямал е претърпял инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта си в пубиса същата сутрин.

Тази процедура е извършена без предварително уведомление до медицинския орган на отбора, който е бил запознат с подробностите за нея само чрез доклад, получен в 22:40 часа снощи. Докладът съдържа медицинска препоръка за почивка в продължение на 7-10 дни.

Предвид тази ситуация и като винаги е давала приоритет на здравето, безопасността и благополучието на играча, Кралската испанска футболна федерация взе решение да освободи спортиста от тази повиквателна.

Уверени сме, че нещата могат да се развият благоприятно и желаем бързо и пълно възстановяване”, гласи официалната позиция на федерацията.

Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал
Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

На мястото на Ямал бе повикан нападателят на Райо Валекано Хорхе де Фрутос.

Така отношенията между централата и Барселона за пореден път се обтягат именно заради Ямал. През септември клубът обвини националния отбор и селекционера Луис де ла Фуенте, че талантът е играл с обезболяващи инжекции срещу България и Турция, което е усложнило състоянието му. Ямал не бе повикан за мачовете през октомври, тъй като тогава проблемът се задълбочи и той не играеше и за Барселона. Сега обаче получи повиквателна, след като започна като титуляр в последните шест мача на каталунците.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

  • 11 ное 2025 | 06:33
  • 2927
  • 0
И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 05:05
  • 2775
  • 1
Джерард може да поеме Мидълзбро

Джерард може да поеме Мидълзбро

  • 11 ное 2025 | 04:35
  • 5532
  • 4
Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

  • 11 ное 2025 | 04:14
  • 1885
  • 0
Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

  • 11 ное 2025 | 02:29
  • 4725
  • 4
Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 01:52
  • 3209
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8863
  • 10
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 9679
  • 28
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 12966
  • 4
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11420
  • 17
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4294
  • 0