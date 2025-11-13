Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Играч на Реал Мадрид защити Ямал: Нещата покрай него се преувеличават

Играч на Реал Мадрид защити Ямал: Нещата покрай него се преувеличават

  • 13 ное 2025 | 11:31
  • 358
  • 0

Дийн Хаусен преживява незабравима 2025 година. От изненадващ дебют за националния отбор на Испания след контузията на Иниго Мартинес до утвърждаването си в защитата на Реал Мадрид, 19-годишният централен защитник се превърна от обещаващ талант в реалност за рекордно кратко време. В предаването La Tribu на “Радио Марка” играчът коментира своята мълниеносна еволюция с характерните за него естественост и спокойствие. „Съсредоточавам се върху себе си и се опитвам да се подобрявам всеки ден. Справям се добре, честно казано“, призна той с усмивка по време на закуска в спортния комплекс „Сиудад дел Футбол“ в Лас Росас.

От Борнемут до „Бернабеу“
Хаусен, който премина през Ювентус и Рома преди да пристигне в Мадрид, демонстрира зрялост на млад ветеран. Той говори за въздействието да носиш белия екип и как се справя с медийното внимание: „Реал Мадрид е най-големият клуб в света, нормално е да се говори толкова много“, обясни той. Свикнал със спокойствието на английския футбол, той призна, че сега живее в друга реалност, но запазва своя баланс: „Не чета пресата. Водя си нормален живот, отивам на тренировка, прибирам се вкъщи и това е.“

Централният защитник подчерта помощта от ветерани като Кепа и Андони, които са го напътствали в първите му стъпки във Валдебебас: „Дадоха ми добри съвети. Кепа ми обясни какво представлява Мадрид отвътре и колко е хубаво да представяш този клуб.“ И въпреки че признава, че средата в „белия балет“ може да бъде изискваща, Хаусен се чувства подготвен: „В Мадрид, ако направиш един лош мач, се създава паника, но сезонът е дълъг. Трябва да сме спокойни.“

Испания, приятелство и добра атмосфера в Лас Росас
Освен клубните дела, Хаусен се наслаждава на атмосферата в националния отбор и на другарството, което се усеща между играчи от съперничещи си отбори. „Когато идваме тук, сме съотборници, а когато играем, сме съперници. Това е нормално“, каза той. Връзката му с играчи като Ламин Ямал и Дани Карвахал е сред най-обсъжданите, а младият защитник я обяснява съвсем естествено: „На терена искаме да се „убием“, но извън него има много добро настроение. Така и трябва да бъде.“

Ламин и Винисиус
Играчът на Реал Мадрид също така защити Ламин Ямал и Винисиус – двама футболисти, които постоянно са под светлината на прожекторите. „Ламин е нормално момче, на 18 години. Понякога нещата се преувеличават. Същото се случва и с Винисиус: той е невероятен играч и много добър човек, но когато направи и най-малкото нещо, бива критикуван прекалено много“, изрази съжаление той. И отправи послание към медиите: „Ако заслужаваме критика, критикувайте ни, но много пъти се преминава границата.“

Когато говори за бъдещето, Дийн не крие състезателния си глад. Световното първенство е голямата му мечта, но той не иска просто да участва: „Би било мечта да бъда там, но не искам да участвам, искам да го спечеля“, заяви той категорично. Този амбициозен манталитет, съчетаващ смирение и решителност, обяснява до голяма степен бързото му израстване.

Той също така разкри, че в съблекалнята на Реал Мадрид има шеги относно Световното първенство, но всички са с уважение. „Имаме много съотборници, които представят големи национални отбори. Белингам с Англия, Мбапе с Франция, бразилците... всички се виждат като способни да го спечелят. Има много високо ниво и увереност“, призна той.

Изключително „нормален“
Въпреки своята известност и потенциал, Хаусен се представя като обикновен млад мъж. Той не се смята за звезда, избягва да говори за личния си живот и предпочита да се съсредоточи върху футбола. „Нямам приятелка. В социалните мрежи качвам само неща, свързани с футбола“, каза той през смях. В ежедневието си се наслаждава на спокойни занимания: „Играта на PlayStation е това, което ме отпуска най-много.“

Със своето спокойно изказване и безгранична амбиция Дийн Хаусен ясно показва, че бъдещето на испанската защита минава през неговите крака. И ако това интервю доказва нещо, то е, че мечтата му да стане световен шампион не е празна фраза, а отражение на манталитет на победител. В испанските спортни среди се разрази дискусия относно отношението на националния отбор към футболистите от различните клубове. Повод за споровете станаха няколко случая с контузени играчи, като феновете обвиняват щаба в прилагане на двойни стандарти, особено спрямо състезателите на Барселона и Реал Мадрид.

Основният фокус на недоволството е казусът с Ламин Ямал. Твърди се, че националният отбор е повикал таланта на Барселона, въпреки че е бил предупреден за болките му в кръста. Медицинският екип на каталунците е информирал федерацията за проведеното лечение, но въпреки това се е стигнало до освобождаването на играча, за да се избегнат рискове. Впоследствие Ямал пропусна няколко мача за своя клуб.

Този случай се съпоставя с този на самия Хаусен. Той също е освободен от лагера на националния тим поради мускулна умора, но според критиците реакцията на медиите и обществеността е била коренно различна. „Когато Дийн направи същото, което е нормално във футбола, не се случи абсолютно нищо. Нито един лош коментар от пресата. А така е с всичко“, гласи един от коментарите.

