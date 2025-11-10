Оспори ли указанията на Ханзи Флик Ямал по време на двубоя със Селта?

Барселона победи Селта с 4:2 в истинско зрелище, което имаше всичко - голове, общо шест, с една звезда (Левандовски), но и някои сюрреалистични моменти, твърди вестник "Спорт". Каталунците на два пъти повеждаха през първата част, но допускаха бързи изравнявания, които предизвикаха сериозно недоволство в някои от играчите на Ханзи Флик към поведението на своите съотборници. Ламин Ямал не можеше да повярва на случващото се в тези моменти на двубоя и не успя да скрие разочарованието си след изравнителния гол на Селта.

Lamine Yamal's and Rashford's defensive contribution yesterday was definitely one of the reasons why Barca didn't concede a goal in the 2nd half.pic.twitter.com/CNA7IpAoyR — Adithya Reddy (fan) (@AdithyaReddy_20) November 10, 2025

Тимът на Клаудио Хиралдес залагаше на светкавични контраатаки от страна на Селта, които за пореден път разкриха проблемите на каталунците в отбрана през този сезон. „Какво правим в халфовата линия?“, попита Ламин, жестикулирайки с ръце. Това не беше единственото му послание. След резултата 2:2 той призова отбора да се отдръпне и да не играе с толкова висока защитна линия: „Хей! Да се ​​отдръпнем!“ Ламин говори директно с Ерик и също така размени няколко думи с Де Йонг. Не е ясно дали тези разговори и индивидуални решения на футболистите на терен не са в разрез с наставленията на Ханзи Флик и как ще реагира германеца на поведението на своите футболисти, ако евентуално не са спазили тактическите му оказания.

