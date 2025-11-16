Франко Мастантуоно и "зловещият синдром" на младите звезди

Франко Мастантуоно преминава през период, който силно поразява младите таланти във футбола: пубалгия (наричана още "спортна херния"), която го принуждава да спре и да се погрижи за тялото си.

Но това не е просто обикновена контузия, анализира "Марка". Експертите я описват почти като „зловещ синдром“ заради широкото разнообразие от възможни увреждания в различни анатомични структури. Може да възникне от дисбаланс, причинен от претоварване или резки и повторяеми движения. Когато болката се излъчва към пубисната кост, интензивността ѝ е такава, че футболистите буквално „виждат звезди“. Понякога дори при кашляне. Така обясняват пред "Марка" за задължителната пауза, през която преминава аржентинският талант.

От доста години насам хирургията е оставена настрана при случаи с елитни спортисти. Пионерът в това да избегне операция беше Раул преди повече от 20 години, а оттогава е доказано, че преминаването през хирургия не дава по-добри резултати от консервативното лечение, уверяват от „кралския“ клуб.

Възстановяването се фокусира върху физиотерапия, упражнения във фитнеса (сила, мобилност и др.) за балансиране на коремната мускулатура, суха иглотерапия и ударни вълни, като всичко това се адаптира индивидуално, защото няма магически формули и точни срокове.

За Мастантуоно тази пауза е повече от физическо изпитание. Тя включва и психическо и емоционално измерение: да гледа отстрани, докато съотборниците му играят; да бъде принуден да намали темпото в момент, когато иска да блести; и да се научи да слуша и уважава границите на тялото си. Това е част от израстването, през което трябва да премине всеки футболист, достигнал елита — поне веднъж.

Търпението, постоянството и доверието в процеса са сега най-големите му съюзници. При млади таланти като Мастантуоно тази ситуация е още по-честа.

„Това е нещо много нормално при млади момчета, на които им се налага толкова голямо натоварване. Костите растат, а мускулите и сухожилията трябва да се адаптират към тези нови натоварвания и сили около пубисната кост. С броя мачове и интензивността, на която работят, е нормално да са малко по-стегнати“, обясняват пред "Марка".

Комбинацията от физическо развитие и спортна натовареност означава, че тялото трябва да се адаптира внимателно, за да избегне по-сериозни травми.

Рехабилитацията на Мастантуоно е постепенна и силно персонализирана. Първо се работи за контролиране на болката и намаляване на възпалението, чрез активна почивка и техники като ударни вълни и суха иглотерапия. След това физиотерапевтите въвеждат упражнения за укрепване, така че мускулите на корема, таза и адукторите да работят хармонично и да поемат тренировъчните натоварвания без риск.

Тук фитнесът играе ключова роля. Не става дума само за сила, а за привикване на тялото към новите сили, действащи върху пубисната кост, за коригиране на дисбаланси и за подобряване на мобилността. Всяко упражнение се адаптира според реакцията на тялото му: това, което работи за един играч, не действа по същия начин при друг.

Точно тази индивидуална грижа обяснява защо не може да има точен срок за завръщане… и ключът е да се уважават темповете на възстановяване на футболиста.

Важното е лечението да се следва с постоянство и да се адаптира според реакцията на Франко, който посещава Валдебебас всеки ден, за да продължи възстановяването си.