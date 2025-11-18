УЕФА планира финал на Шампионската лига на новия „Бернабеу"

Популярни
  18 ное 2025
Стадион „Сантиаго Бернабеу“, радикално преобразен от Реал Мадрид в ултрамодерна и многофункционална арена, беше домакин на първия в историята мач от НФЛ, проведен в Испания през уикенда. А въздействието беше незабавно: УЕФА изрази възхищението си от новите съоръжения и обмисля арената да приеме бъдещ финал на Шампионската лига.

В неделя „Бернабеу“ посрещна сблъсъка между Маями Долфинс и Вашингтон Командърс, спечелен от "делфините" с 16:13, пред огромна публика, съставена както от местни фенове, така и от привърженици, дошли специално от други страни.

Според изданието "Defensa Central", служители на УЕФА са били „изумени“ от трансформацията на арената, въпреки напрегнатите отношения, които имаха наскоро с Реал Мадрид в контекста на Европейската Суперлига. Новият облик на стадиона, напълно прибиращ се, способен да бъде домакин на мачове от НФЛ, концерти и гигантски събития, включи стадиона в Мадрид в краткия списък за финал на Шампионската лига.

Засега европейската централа не е направила официално съобщение, но има ясен интерес нов финал на Шампионската лига да се завърне на стадиона в Мадрид. Президентът на Реал Флорентино Перес предвиди още през 2023 г. въздействието на модернизацията и обясни посоката на инвестициите:

„Разширихме обиколката на стадиона, модернизирахме изцяло музея, добавихме два нови маршрута, въведохме уникална система за променливо осветление на терена и инвестирахме в превъзходни гастрономически услуги. Всичко това представлява огромно усилие и допълнителна инвестиция от 370 милиона евро“, заяви босът.

Тогава Перес подчерта, че проектът е замислен като постоянен източник на приходи, като клубът получава дългосрочно финансиране при много изгодни условия благодарение на отличния си финансов рейтинг.

Въпреки признанието от УЕФА, има само едно препятствие: клубът не е решил дали иска да бъде домакин на финала. Според цитирания източник, Реал Мадрид се колебае да подаде официална оферта, тъй като основният фокус е генерирането на печалба чрез събития, които превръщат „Бернабеу“ в глобална атракция. Цифрите са впечатляващи: мачът от НФЛ е генерирал над 80 милиона евро, включително продажби на билети, търговски дейности и въздействие върху града.

Снимки: Gettyimages

