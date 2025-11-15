Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Селекционерът на България Александър Димитров говори след поражението с 0:2 от Турция в двубой от световните квалификации.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

"Хареса ми себераздаването на играчите. На моменти ми хареса и играта в нападение. Хареса ми и дисциплината в защита, но най-много ми хареса характера на отбора. Поздравих играчите за начина, по който изиграха този мач. Не успяхме да вземем точка. Не съм гледал дузпата, но когато такава спорна ситуация се даде, везните натежават.

Набираме смелост. Трябва да има самочувствие. Има неща, които ни влияят отрицателно. Доволен съм от целия отбор. Има прокоба, която тегне над този отбор. Всички изиграха мача на максимума.

Нека критиките бъдат към мен. Готов съм да платя цената", заяви Александър Димитров.

Снимки: Startphoto