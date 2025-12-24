Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 1822
  • 21
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Президентът на БФС Георги Иванов направи обръщение към футболната общност по повод на коледно-новогодишните празници.

Ето обръщението на Георги Иванов, публикувано на официалния сайт на футболната централа:

Уважаемо футболно семейство, 

В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол. 2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие.

Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа. 

През годината БФС постави силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартира ключови проекти. В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система.   

Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна. Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.   

Благодаря на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, членовете на Изпълнителния комитет на БФС, на екипа, партньорите, клубовете и най-вече на децата и младите футболисти, които носят надеждата за утрешния ден. 

Пожелавам на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година. Светли празници и успешна Нова година! 

Георги Иванов

Президент на Българския футболен съюз

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

  • 24 дек 2025 | 07:47
  • 9751
  • 34
Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

  • 24 дек 2025 | 06:04
  • 10787
  • 20
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

  • 23 дек 2025 | 21:26
  • 19910
  • 22
Бенковски (Исперих) привлече бивш национал и преговаря с още един

Бенковски (Исперих) привлече бивш национал и преговаря с още един

  • 23 дек 2025 | 21:18
  • 3719
  • 2
Частично са ясни плановете на Монтана за зимна подготовка

Частично са ясни плановете на Монтана за зимна подготовка

  • 23 дек 2025 | 19:36
  • 2125
  • 1
Тихомир Кънев доведе сериозни попълнения в Черноломец (Попово)

Тихомир Кънев доведе сериозни попълнения в Черноломец (Попово)

  • 23 дек 2025 | 18:24
  • 3554
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 2263
  • 12
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 104
  • 0
Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

  • 24 дек 2025 | 06:04
  • 10787
  • 20
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 2836
  • 1
Историята е на страната на зимния шампион Барселона

Историята е на страната на зимния шампион Барселона

  • 24 дек 2025 | 08:28
  • 5882
  • 10