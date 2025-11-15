Десподов изравнява Стойчо Младенов

Капитанът на националния тим Кирил Десподов ще се изравни по брой мачове с фланелката на България с голямата легенда на ЦСКА Стойчо Младенов. Това ще се случи, ако довечера крилото на ПАОК излезе на терена на стадион "Матлъ" в град Бурса, където нашите имат световна квалификация срещу Турция.

До момента 29-годишният футболист има 58 мача за "А" отбора, докато Младенов е записал 59 срещи. Дебютът на Десподов за България беше срещу Босна и Херцеговина през 2018 г. Екзекутора на Ливърпул пък дебютира четири десетилетия по-рано срещу Шотландия. Той е част от селекцията на Иван Вуцов на световното първенство в Мексико през 1986 г., където носи фланелката с номер 9.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

