  3. На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 9220
  • 34
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

Испанското издание “Марка” направи днес подробен анализ на ситуацията с националния отбор на “Ла фурия” и какво е нужно, за да се класира директно на световнто първенство в САЩ, Канада и Мексико.

В момента Испания оглавява групата на България с 12 след 4 изиграни срещи и голова разлика 15:0. Втори е съставът на Турция (9 точки), следван от Грузия (3 т.) и нашият национален тим е последен без спечелена точка.

До края на квалификациите остават два мача, а испанците са сигурни, че при днешна победа в Тбилиси ще спечелят директна квота за Мондиала. Условието е Турция да не направи “ксплозия” срещу България и да надделее с 11:0.

“Изчисленията са кристално ясни. Победа в Тбилиси класира Испания директно за жребия във Вашингтон. Три точки и Испания ще бъде един от 48-те отбора, които ще се борят за световната корона. Неуспехът би превърнал мача във вторник срещу Турция в Севиля във финал, въпреки че Испания би имала два шанса: победа или равенство. Освен ако, разбира се, Турция не направи голеатрактивна експлозия, която би могла да застраши шансовете ни. Ако Испания спечели само с един гол разлика, Турция ще трябва да спечели в Севиля само ако победи България с единадесет гола разлика”, четем в материала на “Марка”.

Припомняме, че преди малко повече от месец "лъвовете" загубиха домакинството си на Турция с 1:6. Друг двубой от световните квалификации, този между Норвегия и Молдова, завърши 11:1 в полза на Холанд и компания.

