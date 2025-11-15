11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

Слушай на живо: Турция - България

Станаха ясни стартовите състави на Турция и България. Световната квалификация на стадион "Матлъ" започва в 19:00 часа.

На българската врата застава Димитър Митов. Защитата включва Мартин Георгиев, Кристиан Димитров, Атанас Чернев и Християн Петров. Пред тях са наредени Георги Русев, Илия Груев, Филип Кръстев, Андриан Краев и Здравко Димитров. Напред атаката води Кирил Десподов, който изравнява Стойчо Младенов по брой мачове за националния отбор.

При излизането на "лъвовете" на терена на стадион "Матлъ" около два часа преди първия съдийски сигнал публиката на трибуните започна бурно да ги освирква.

Турция 0:0 България

Стартовите състави:

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 16. Исмаил Юксек, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.

България: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 3. Атанас Чернев, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 8. Андриан Краев, 14. Филип Кръстев, 7. Георги Русев, 10. Здравко Димитров, 11. Кирил Десподов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса