  • 22 дек 2025 | 14:11
  • 312
  • 0
България запази позиции в обновената ранглиста на ФИФА

Националният отбор на България по футбол запази позиции в обновената ранглиста на ФИФА.

Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите
Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите

"Трикольорите", които нямаха мачове след победата над Грузия на 18 ноември, остават на 88-мо място в света с актив от 1272.19. Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е Испания.

На второ място с 1873,33 точки е световният шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки. На пета позиция е националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който води пред Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27).

Топ 10 се допълва от Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88).

