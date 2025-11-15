Бившата звезда на Бурсаспор Коце Видолов: Как да догоним турците, като ни водят с няколко обиколки

Бившият халф Костадин Видолов е един от българите, които са носили фланелката на Бурсаспор. Той даде мнението си пред Sportal.bg преди световната квалификация Турция - България в град Бурса. През януари 1997 г. Коцето е на лагер с ЦСКА в Шведския хотел край Варна, като е основен футболист в тима на Георги Василев. Турският клуб се свързва с "червените" и плаща 1 500 000 долара за Магьосника, който става играч на "зелените крокодили".

"Пожелавам успех на националния отбор! Дано момчетата изиграят мача добре и успеят да се противопоставят на домакините! Най-искрено го желая. Добре известно е обаче, а тези, които сме във футбола го знаем още по-добре, че Турция е много по-напред от нас. Как да ги настигнем, след като ни водят с няколко обиколки. И това не е от вчера. Още по мое време, когато се получи трансферът ми от ЦСКА в Бурсаспор, там се изливаха големи пари. В Галатасарай играха футболисти като Хаджи, Попеску и Тафарел. Във Фенербахче беше Джей-Джей Окоча, от Ювентус взеха португалеца Димаш, треньор в един момент им стана Йоаким Льов. Там игра и Емо Костадинов, разбира се. В Бешикташ пък бяха Данчо Лечков, Златко Янков, Амокачи. Още тогава в Турция се работеше много сериозно във футбола. И виждаме сега къде са", каза бившият национал.

"Бурса винаги е бил футболен град. Спомням си, че навремето турците играха в Бурса с Германия и Нидерландия. Беше истински празник, спечелиха и двете срещи. На всеки наш мач трибуните бяха почти пълни, създаваше се супер атмосфера. Помня, че през 1992 г. имахме контрола с Турция в Трабзон. Това ми беше дебют за националния отбор. Мъри Стоилов вкара два гола, за тях пък два пъти реализира Хакан Шюкюр. Паднахме с 2:3, но се представихме добре, получи се добър мач. Бяхме без Стоичков, Костадинов, Балъков, Михайлов, Пенев, Трифон Иванов - те не пътуваха за този мач. Но по онова време България имаше футболисти са два национални отбора.

"Крокодила" е страхотен стадион! И тук ни водят с много. Знаете при нас какво е - Ботев има нов стадион, но знаете колко пъти се отпускаха пари за дооправяне на нещо. Другото положително е при ЦСКА. Може би наистина "Армията" трябваше да е с малко по-голям капацитет, макар че 17 000 зрители за срещите от вътрешното първенство е идеално. Едно време като че ли публиката се забавляваше повече по трибуните, днес виждате какви неща се случват. Но винаги трябва да сме оптимисти! С работа и желание ще ни се получат нещата", добави Коцето.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса