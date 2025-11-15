Бурса и българския футбол: идол на агитката на Левски, легенда за кестени, голям скандал

Родният футбол има своята връзка с град Бурса. Довечера България излиза срещу Турция в световна квалификация на стадиона на Бурсаспор. На пръстите на двете ръце се броят българите, носили фланелката на "зелените крокодили", като най-много се откроява любимецът на сектор "Б" Димитър Иванков. Легендарният вратар на Левски, който е с най-много реализирани голове от всички в Европа на своя пост, стана шампион с тима от Бурса през 2010 г. и пазеше под рамката в Шампионска лига, включително срещу Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" и Валенсия на "Местая". Иванков и Ивайло Петков, са двамата българи, вдигали шампионската титла на Турция.

През 1991 г. в пакет в Бурса пристигат две от легендите на Берое - голаджията Мюмюн Кашмер, играл по-рано в Португалия и Германия, и вратарят Ивко Ганчев. За старозагорският страж, пазил на "зелените крокодили" до края на 90-те години, съществува лаф по онова време: град Бурса е известен с кестените си и с българския вратар Ганчев. По-късно той работи в клуба като треньор на вратарите. В края на 1996 г. пък ЦСКА трансферира в турския тим халфа Костадин Видолов, който за два сезона и половина е една от звездите на някогашния стадион "Бурса Ататюрк".

Кракът период в Бурсаспор има и бившият национален селекционер Илиан Илиев. След две силни години в Бенфика варненският техничар облича фланелката на Славия, където по това време старши треньор е Наско Сираков, а в отбора има още големи фигури като Борислав Михайлов, Станимир Стоилов, Георги Бачев, Симеон Чилибонов и др. През пролетта на 1998 г. обаче Илиан блести в турския елит, където реализира и три гола.

Точно по това време в българския футбол гръмва един от най-големите скандали - БФС отнема точки от актива на Литекс заради нередовната картотека на национала Радостин Кишишев, което дава тласък на Левски в битката за титлата с "оранжевите". През 1997 г. Тинката е трансфериран от Нефтохимик в Бурсаспор, но в хода на сезона Димитър Димитров - Херо убеждава Гриша Ганчев да плати 1 млн. долара на турците за бургазлията. Така Киш пристига в Ловеч, но е забъркан спор относно състезателните му права.

В резултат ФИФА праща факс до БФС, че две седмици, до изясняване на случая, футболистът е "замразен". Кишишев обаче играе, в резултат на което Литекс губи служебно 0:3 от Левски (иначе скандалният мач в Ловеч завършва 1:1) и също служебно 0:3 от ЦСКА полуфинала за Купата на България (иначе 3:1 за тима на Херо на "Армията"). Въпреки голямата патаклама "оранжевите" успяват да удържат върха и да спечелят първата си титла.

Остана да споменем и бившият бранител на Ловеч и Локомотив (Пловдив) Несим Нешадов. През 2004 г. бъдещият футболен агент, който изкарва по-рано цяло десетилетие в турския футбол, облича за кратко екипа на "зелените крокодили".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

Снимки: Imago