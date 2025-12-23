Популярни
Алекс Колев в „Гостът на Sportal.bg"
Алекс Колев в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 23 дек 2025 | 11:00
  • 1332
  • 6

Нападателят на Нантун Чжъюн Александър Колев е в "Гостът на Sportal.bg", за да направи равносметка за отиващата си 2025 година. През лятото националът напусна Левски в посока Китай, където записа добри игри и в 15-те мача, които изигра, отбеляза 7 гола и направи 4 асистенции.

"Китайският е много труден език. Не правя сериозно опити да го науча. Знам 10-15 думи. Климатът е доста по-различен. Първият един месец беше доста културен шок. Отслабнах 6-7 килограма. Малко хора говорят английски език. Отборът е един от големите в Китай. Президентът е доста амбициозен. На мач под 20-25 000 нямаме. Говорим за Втора лига. Сега имаме амбициите да се върнем в елита. Организационно нещата са много по-добре от България. Условията са доста добри, терените също. Футболът е едно забавление за хората там. Трябва да си дисциплиниран и да имаш хъс и мотивация", започна той.

