Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Чочев влезе в клуб "50", изравни се с Гунди

Чочев влезе в клуб "50", изравни се с Гунди

  • 15 ное 2025 | 20:36
  • 1623
  • 1

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев записа мач номер 50 с националната фланелка. Опитният футболист влезе на мястото на Андриан Краев в 72-ата минута на двубоя с Турция от световните квалификации. По този начин юношата на ЦСКА попадна в клуб "50" сред играчите, носили тениската с националния герб. Със своя петдесети мач Чочев се изравни с иконата на Левски Георги Аспарухов по брой срещи за България.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

Дунав направи още една важна крачка към efbet Лига

  • 15 ное 2025 | 18:21
  • 15947
  • 14
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 32810
  • 65
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 21014
  • 13
Етър би дубъла си

Етър би дубъла си

  • 15 ное 2025 | 13:57
  • 1084
  • 0
Илиян Филипов влезе в конфликт с известен фен на Ботев, Рашко Стоянов също се намеси

Илиян Филипов влезе в конфликт с известен фен на Ботев, Рашко Стоянов също се намеси

  • 15 ное 2025 | 13:42
  • 2212
  • 1
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 22725
  • 40
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 59180
  • 275
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 17646
  • 5
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 1077
  • 0
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 13860
  • 8
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 21014
  • 13
Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 13429
  • 2