Чочев влезе в клуб "50", изравни се с Гунди

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев записа мач номер 50 с националната фланелка. Опитният футболист влезе на мястото на Андриан Краев в 72-ата минута на двубоя с Турция от световните квалификации. По този начин юношата на ЦСКА попадна в клуб "50" сред играчите, носили тениската с националния герб. Със своя петдесети мач Чочев се изравни с иконата на Левски Георги Аспарухов по брой срещи за България.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса