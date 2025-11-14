Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Слушай на живо: Турция - България

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров говори пред медиите в Бурса. Утре "лъвовете" излизат на стадиона, известен като "Крокодила", срещу Турция в среща от световните квалификации. Изявата на треньора започна в 18:00 часа и беше показани пряко в Sportal.bg.

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

"Първо да изкажа своите съболезнования относно загиналите турски войници и за бат' Стоян Йорданов, който ми е бил треньор. Тежко приехме загубата. Аз като треньор за първи път понесох загуба с шест гола, играли сме срещу силни противници. Надявам се, че сме си вземи поуки. Трябва да вземем положителното, а то беше играта ни през първото полувреме. Имаме проблеми с контузени състезатели, които бяха важна част от предишните два мача. За никой треньор това не е окей. Но сме сигурни, че заместниците на отпадналите ще се представят достойно.

Букет за Сашо Димитров на летището

"Наблегнахме и върху тактиката, и върху психиката. Разговаряхме много. Трябва да изградим един много добър колектив - на терена и извън него. Работата в един отбор трябва да бъде като в едно семейство. Само така можем да вървим напред и да излезем от трудното положение, в което се намираме в момента. В професионалния футбол се играе за резултати. Искаме да спрем серията от негативни резултати. Искаме да спрем да губим, а спрем ли, ще започнем да печелим. Чака ни пълен стадион, играчите просто трябва да се забавляват. Отговорността е наша, но все пак трябва да има настроение.

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Имаме хора, които да играят пълноценно в защита. Нашата защита започва в нападението. Димитров, Велков и Чернев играят по 90 минути. Темата за инфраструктурата е всеобхватна. Няколко българи са оставили тук следа - Ивко Ганчев, Митко Иванков. Усещам атаки още след първите два мача, което е нормално - когато няма резултати, селекционерът е доста атакуван в България. Готов съм да приема критики, но не и лични обиди. Тогава критиката губи стойност. Усещам атаки, но го приемам като част от моята работа. Не бягам от своята отговорност.

Групата ни е изключително тежка. Ако беше лесна, нямаше да сме ние. Поехме горещия картоф. Моята е репликата, че ще получим много шамари, докато започнем да постигаме положителни резултати. Във всеки мач търсим да играем добре. Никакъв резултат няма да ме учуди, съперникът по никакъв начин няма да подцени мача, въпреки резултата от София. Те излязат мотивирани и отговорни, ние трябва да дадем своя максимум и да минимизираме до максимум нашите грешки", каза треньорът на България.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса

Следвай ни:

Снимки: Startphoto