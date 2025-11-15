България влиза в устата на крокодила

Слушай на живо: Турция - България

Националният отбор на България има тежко гостуване тази вечер на Турция в среща от световните квалификации. Популярната фраза при опасност гласи, че си влязъл в устата на вълка. В случая днес нашите футболисти ще са в устата на крокодила, имайки предвид, че играят на стадион "Матлъ" в Бурса, чийто външен дизайн е във вид именно на зелен хищник. Мачът на съоръжението на Бурсаспор започва с първия съдийски сигнал на шотландеца Ник Уолш в 19:00 часа.

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

"Лъвовете" са без всякакъв шанс за класиране на Мондиал 2026, като дотук нашите имат четири поражения от четири двубоя. Докато за нас квалификациите вече са формалност, нещата при турците са различни. Звездите на Винченцо Монтела ще търсят три точки, с които да си гарантират второто място в подреждането, което ще ги прати на плейофите за световните финали. Учудващ факт е, че въпреки тоновете пари, които се изливат във футбола при комшиите, те не са се класирали на световно първенство от далечната 2002 г., когато завършиха трети на турнира в Далечния изток.

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Другият мач в групата противопоставя Грузия и Испания, като абсолютен фаворит са момчетата на Луис де ла Фуенте, които според мнозина ще са претендент номер 1 за световната титла догодина. Така до голяма степен нещата в нашата групата са ясни. Очаква се на "Крокодила" в Бурса да пристигне турският президент Реджеп Ердоган, което допълнително ще мотивира футболистите на Самолетчето.

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Преди месец Турция ни разгроми в София с 6:1, като до началото на второто полувреме срещата вървеше равностойно. Нелеп автогол на Виктор Попов, изненадал Димитър Митов пред българската голлинията, обаче доведе до срив у нашите момчета, след което последва турска вихрушка от попадения. Този мач беше дебютен за Александър Димитров начело на трикольорите, след като специалистът наследи напусналия след загубата в Тбилиси през септември Илиан Илиев.

Турските власти предупредиха феновете: Не освирквайте българския химн

В българския състав има известни проблеми, като такъв е отсъствието на звездата на Левски Радослав Кирилов. Опитният флангови играч е автор на единствения български гол в квалификационната кампания до момента. Контузия обаче извади Кирилов от сметките на селекционера Димитров. Същата е ситуацията с капитана на Лудогорец Антон Недялков и звездата на Специя Петко Христов. На мястото на последните двама българският треньор повика защитника на датския Вейле Стефан Велков. В ролята на заместник на Кирилов пък влезе Станислав Иванов от Лудогорец, но и той се контузи ден преди полета за Бурса.

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Трябва да припомним и скандала, който избухна след загубата от Испания във Валядолид, когато вратарят на Левски Светослав Вуцов обяви, че се оттегля от националния отбор за неопределено време. Като причина за това беше изтъкнато лошото отношение, каквото според звездата на "сините" било проявявано срещу него от страна на треньорския щаб. Стигна се дори до среща в "Бояна" между Светльо, Димитров, БФС и началниците на клуба от "Герена", но тя не доведе до помиряване. Междувременно сред повиканите за Бурса и срещата с Грузия не попадна и вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов, като двете нови имена на местата на Вуцата и Шейтана са Димитър Евтимов от Ботев (Враца) и Алекс Божев от Славия (Прага).

Анди Краев: Трябва персонална отговорност

Евентуална победа над България довечера пък ще има и морално, освен точково, значение за домакините. В последно време футболът при комшиите се тресе от разследване за нелегални залагания, като то стигна и до националния тим на нашата съседка - в рамките на операцията изскочиха имената на над 1000 футболисти, което коства мястото в отбора на Монтела на левия бек на Галатасарай Еврен Ерен Елмали. По този повод италианският специалист призова своя състав да се концентрира изцяло върху мача с "лъвовете", който може да отвори вратите на Турция към плейофите за Мондиал 2026.

Де ла Фуенте: Този тим на Испания върви по пътя на онзи от 2008 и 2012 година

В исторически план България няма победа срещу Турция от 20 г. Последният ни успех датира от 17 август 2005 г., когато под ръководството на Христо Стоичков победихме съседите с 3:1, след голове на Димитър Бербатов (2) и Мартин Петров. Срещата на стадион "Васил Левски" се помни с това, че беше първа и последна за националния отбор на бразилския ляв бек на ЦСКА Тиаго Силва.

Букет за Сашо Димитров на летището

Турция - България



Съдия: Ник Уолш (Шотландия)

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Матлъ", Бурса

Вероятен състав (1-4-5-1): Димитър Митов, Мартин Георгиев, Стефан Велков, Кристиан Димитров, Християн Петров, Марин Петков, Андриан Краев, Илия Груев, Филип Кръстев, Георги Русев, Кирил Десподов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса