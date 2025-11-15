Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Бившият централен нападател на Берое, Левски, Локомотив (София) и Бурсаспор даде интервю пред Sportal.bg в град Бурса. Футболният агент е шампион на България със "сините" и "зелените", а с "железничарите" печели купата през 80-те години.

"Мач с мач не си приличат. Турците се гласят да ни бият, но може да стане и грешка. Случват се изненади във футбола. Левски ли? Господин Сираков прави максималното за клуба, извади отбора от нулата, феновете трябва да са му благодарни, сега Левски се бори за шампионската титла.

Берое ли? Почти няма българи в състава, това дразни целия град, това си го коментираме бившите футболисти на Берое. Собственикът, който е аржентинец, си го гледа като бизнес, това не е много перспективна работа за българския футбол.

Станимир Стоилов? Да, помогнах много за трансфера му във Фенербахче, познавам се с него от много години, приятели сме. Бях на подписването, тръгна много добре, всичко му беше перфектно, но се контузи, малшанс. Като треньор в Турция се представя много добре, висока топка, може да е треньор на някои от грандовете. Бъдещето ще покаже.

Уредил съм много футболисти в Турция - президента Георги Иванов, Сашо Александров, вратаря Здравков, Ивайло Петков, Тошко Янчев и много други. Преди години всяка седмица ми звъняха треньори, вицепрезиденти, президенти - да гледаме футболисти. Сега това не се получава.

Клубовете трябва да изграждат силни футболисти, така ще имаме и силен национален отбор", заяви Кашмера пред нашата медия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса