Футболният мед на Цветомир Найденов продължава да се захаросва

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да похвали крилото на "червените" Георги Русев, който изигра 86 минути при загубата на България от Турция с 0:2. Именно Русев беше най-близо до гола, след като негов удар от дистанция срещна гредата.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Найденов използва същите думи, които написа за Марто Бойчев след попадението му във вратата на Унгария U19 (1:1) преди три дни, а именно - "Футболният ми мед се захаросва".

Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва

"Жоро Русев е bir numara! Футболният ми мед се захаросва", гласи публикацията на Цветомир Найденов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto