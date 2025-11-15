Футболният мед на Цветомир Найденов продължава да се захаросва

Популярни
  15 ное 2025
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва социалните мрежи, за да похвали крилото на "червените" Георги Русев, който изигра 86 минути при загубата на България от Турция с 0:2. Именно Русев беше най-близо до гола, след като негов удар от дистанция срещна гредата.

Найденов използва същите думи, които написа за Марто Бойчев след попадението му във вратата на Унгария U19 (1:1) преди три дни, а именно - "Футболният ми мед се захаросва".

"Жоро Русев е bir numara! Футболният ми мед се захаросва", гласи публикацията на Цветомир Найденов.

Снимки: Startphoto

