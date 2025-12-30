Лудогорец стопира трансфера на крило

Крилото на Лудогорец Емерсон Родригес към момента се разминава с трансфер в колумбийския Депортиво Кали, пишат в родината му.

Според информацията, Емерсон има устна договорка с клуба от Кали за личните условия, но разградчани правят спънки за трансфера.

Очакванията са Емерсон да премине в друг отбор под наем, но желанието на Лудогорец е фланговият играч да остане в Европа.

Колумбиецът пристигна в Разград от Интер Маями през януари 2025 срещу 1,4 милиона евро. За „орлите“ има 20 мача, 2 гола и 4 асистенции.

Емерсон Родригес не се наложи като титуляр в първия тим, като дори записа десет срещи за дублиращия отбор, в които също се разписа два пъти.

Снимки: Sportal.bg