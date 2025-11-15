Мъри Стоилов е автор на последния български гол край Босфора

Слушай на живо: Турция - България

Правещият фурор като наставник на Гьозтепе Станимир Стоилов е последният български футболист, реализирал попадение на Турция на терена на комшиите. Това се случва през лятото на вече много далечната 1992 г.

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

В проверка, играна на стадиона в Трабзон, губим с 2:3, като Мъри бележи и двете попадения за българския състав. Трябва да кажем, че в контролата не взимат участие най-големите звезди на родния футбол в онези години: Христо Стоичков, Трифон Иванов, Любослав Пенев, Емил Костадинов, Наско Сираков и пр.

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Два гола в мача вкарва и бъдещата голяма легенда на турския футбол Хакан Шюкюр - в рамките на минута и половина. За домакините е точен и голямата легенда на Трабзонспор Хами Мандъралъ. По това време Стоилов играе в гранда Фенербахче и се намира в отлична форма. Двете попадения на любимеца на феновете на Левски са последните, които сме вкарвали като гости на Турция.

Анди Краев: Трябва персонална отговорност

Турция 2:3 България

0:1 Станимир Стоилов (11)

1:1 Хами Мандъралъ (68)

2:1 Хакан Шюкюр (71)

3:2 Хакан Шюкюр (72)

3:2 Станимир Стоилов (89)

България: 1. Пламен Николов, 2. Адалберт Зафиров (Запрян Раков), 3. Димитър Младенов, 4. Цанко Цветанов, 5. Николай Илиев, 6. Златко Янков, 7. Георги Димитров - Каубоя (Цветозар Дерменджиев), 8. Костадин Видолов (Велиян Парушев), 9. Станимир Стоилов, 10. Илиан Илиев, 11. Божидар Искренов (Дончо Донев).

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Бурса