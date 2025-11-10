Популярни
  Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

  • 10 ное 2025 | 13:44
Бившият защитник на ЦСКА Александър Бранеков гостува в студио "Дерби", където сподели мнението си за изминалото дерби с Левски, спечелено от "армейците" с 1:0. Той похвали наставника Христо Янев за начина, по който неговите футболисти изиграха мача.

"През този мач ЦСКА направи всичко възможно да спечели. Знаеше силните страни на Левски. Веласкес е много добър треньор, който успя да вкара много ред и дисциплина. Силните страни на Левски са, че отборът използва много добре фланговете.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
Христо Янев и щабът му много добре бяха разучили този компонент. Сангаре беше затворен от трима души. Ради Кирилов е най-добрият български флангови играч в момента. Аз съм на мнение, че когато един толкова важен играч отсъства, това винаги дава отражение.

Паро Никодимов: ЦСКА го чакат добри дни
Христо Янев подходи изключително интелигентно. Всеки един треньор трябва да знае с какъв материал разполага и срещу какъв опонент се изправя. Не мога да кажа, че ЦСКА спечели напълно заслужено, но имаше голямо себераздаване. Отборът стъпи на една здрава основа. Видя се, че се върна този дух", заяви Бранеков.

