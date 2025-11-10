Популярни
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Треньорът на ЦСКА Христо Янев награди футболистите с два дни почивка след победата над Левски. "Червените" подновяват занимания утре. За момента не е планирана контрола за уикенда, но не е изключено това да се промени.

От подготовката на тима ще отсъстват шестима футболисти, които са ангажирани с националните си отбори. Това са Фьодор Лапоухов (Беларус), Лумбард Делова (Косово), Сейни Санянг (Гамбия), Йоанис Питас (Кипър), както и младежките национали на България Теодор Иванов и Петко Панайотов.

Както е известно, нито един играч на "червените" не попадна в представителния тим на "трикольорите". Единственият, повикан от Александър Димитров през миналия месец – Иван Турицов, лекуваше контузия в последните седмици, получена именно в мач на България- загубата с 1:6 от Турция на „Васил Левски“.

