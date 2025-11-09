Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. От ЦСКА към феновете: Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!

От ЦСКА към феновете: Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 233
  • 0

ЦСКА публикува ексклузивни кадри от съблекалнята преди и след дербито с Левски, спечелено от "армейците" с 1:0. Единственото попадение падна през второто полувреме, а негов реализатор бе Джеймс Ето'о (76').

Във видеото на "червените" са показани любопитни детайли от двубоя на Националния стадион, включително и част от мотивиращите думи на Христо Янев към футболистите.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

"Днес беше много специален мач за нас. Показахме, че сме силен отбор. Ние сме семейство и винаги трябва да се борим като семейство. Днес бяхме перфектни! Обичам ви, момчета!", каза Янев на своите играчи след победата.

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Ето какво написаха от клуба:

"Благодарим ви, армейци, за невероятната подкрепа!

Сърцето на ЦСКА тупти във всяка трибуна, във всеки вик и във всяка песен.

Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Славия за двубоя с Монтана

Групата на Славия за двубоя с Монтана

  • 9 ное 2025 | 09:22
  • 835
  • 0
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 6037
  • 8
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 4219
  • 4
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 3166
  • 5
Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:54
  • 1193
  • 0
Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:48
  • 1352
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 11037
  • 14
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 32601
  • 189
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 19821
  • 74
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 3248
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7892
  • 6
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 7269
  • 12