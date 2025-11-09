От ЦСКА към феновете: Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!

ЦСКА публикува ексклузивни кадри от съблекалнята преди и след дербито с Левски, спечелено от "армейците" с 1:0. Единственото попадение падна през второто полувреме, а негов реализатор бе Джеймс Ето'о (76').

Във видеото на "червените" са показани любопитни детайли от двубоя на Националния стадион, включително и част от мотивиращите думи на Христо Янев към футболистите.

ЦСКА удари Левски пред 30 000

"Днес беше много специален мач за нас. Показахме, че сме силен отбор. Ние сме семейство и винаги трябва да се борим като семейство. Днес бяхме перфектни! Обичам ви, момчета!", каза Янев на своите играчи след победата.

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Ето какво написаха от клуба:

"Благодарим ви, армейци, за невероятната подкрепа!

Сърцето на ЦСКА тупти във всяка трибуна, във всеки вик и във всяка песен.

Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!".