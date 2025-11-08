Популярни
Джеймс Ето'о: Христо Янев ни даде много увереност и сила

  • 8 ное 2025 | 17:28
  • 853
  • 2

Героят за ЦСКАДжеймс Ето‘о сподели впечатленията си след спечеленото дербито с 1:0 над Левски.

„Чувствам се страхотно, благодарен съм за тази награда. Искам да благодаря на моите съотборници, на щаба и на семейството ми. Искам да благодаря на феновете за тяхната подкрепа. Христо Янев ни даде много увереност и сила преди мача. Не само тази седмица, но откакто е дошъл. Знаем какво представлява дербито за ЦСКА. Случва се да има критики. Представяме се добре един ден, на другия не сме толкова добри“.

