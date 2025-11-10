Паро Никодимов: ЦСКА го чакат добри дни

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира победата над Левски с 1:0. Той е на мнение, че мачът не е бил красив, но успехът е над всичко.

"ЦСКА издебна момента. Левски започна много силно още от самото начало, но нямаше чисто голово положение. Не ми хареса как играят и двата отбора. Нямаше особено класни изпълнения. Нямаше много футболни аргументи, но за ЦСКА беше важно да победи. Очаквах много по-добра игра и от двата тима.

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА е в такова състояние, че има нужда да печели точки. Постепенно нещата ще се подредят. Христо Янев е сериозен човек. Бил съм му треньор и съм запознат с неговите качества от много дълги години. Сигурен съм, че ще вдигне отбора. Ръководството дава мило и драго, за да се вдигне този тим и да отиде там, където трябва. Мисля, че ЦСКА го чакат добри дни", каза Паро Никодимов пред "Мач Телеграф".