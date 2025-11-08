"Вабанк": Надигра ли тактически Янев Веласкес в дербито

ЦСКА спечели дербито срещу Левски с 1:0 и върна интригата в борбата за върха. Мачът беше затворен, с малко положения, а ключът се оказа дисциплината в играта на „червените“. Христо Янев успя да неутрализира силните страни на съперника и да ограничи фланговете на Левски, които в последните седмици бяха основното им оръжие.

ЦСКА удари Левски пред 30 000

Не беше зрелищен футбол, но беше тактическа битка – и като че ли в нея Янев надделя над Веласкес. ЦСКА изчака своя момент и го взе с далечен удар на Ето'о. Във "Вабанк" се питаме - надигра ли тактически Янев Веласкес и заслужен ли е "червеният" триумф?