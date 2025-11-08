Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. "Вабанк": Надигра ли тактически Янев Веласкес в дербито

"Вабанк": Надигра ли тактически Янев Веласкес в дербито

  • 8 ное 2025 | 18:44
  • 1189
  • 1
"Вабанк": Надигра ли тактически Янев Веласкес в дербито

ЦСКА спечели дербито срещу Левски с 1:0 и върна интригата в борбата за върха. Мачът беше затворен, с малко положения, а ключът се оказа дисциплината в играта на „червените“. Христо Янев успя да неутрализира силните страни на съперника и да ограничи фланговете на Левски, които в последните седмици бяха основното им оръжие.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

Не беше зрелищен футбол, но беше тактическа битка – и като че ли в нея Янев надделя над Веласкес. ЦСКА изчака своя момент и го взе с далечен удар на Ето'о. Във "Вабанк" се питаме - надигра ли тактически Янев Веласкес и заслужен ли е "червеният" триумф?

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ОФК Хасково с трета поредна победа

ОФК Хасково с трета поредна победа

  • 8 ное 2025 | 15:24
  • 1292
  • 0
Изиграха се пет мача

Изиграха се пет мача

  • 8 ное 2025 | 16:25
  • 22714
  • 7
Батков: Не е моментът за историческа победа, но е важно да бием

Батков: Не е моментът за историческа победа, но е важно да бием

  • 8 ное 2025 | 15:01
  • 2068
  • 2
Божидар Искренов: Такъв мач се печели с голямо сърце

Божидар Искренов: Такъв мач се печели с голямо сърце

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 2734
  • 1
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 51484
  • 15
Устрем удари Олимпик

Устрем удари Олимпик

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 971
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 206104
  • 733
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 37464
  • 130
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 34156
  • 38
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 19456
  • 35
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 9139
  • 4
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 44508
  • 41