Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Мишо Александров с любопитен коментар след Левски - ЦСКА

Мишо Александров с любопитен коментар след Левски - ЦСКА

  • 9 ное 2025 | 13:40
  • 1302
  • 2

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров направи любопитен коментар след вчерашното дерби с Левски, спечелено от "армейците" с 1:0. Той благодари на феновете, които са били на стадиона, за да подкрепят любимия си отбор, и публикува два цитата, свързани със съперничеството между двата тима.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

"Думата "ДЕРБИ" в своят пълен смисъл - напрежение, емоция, радост за едни и тъга за други!

Благодарим на всеки фен, който беше на стадиона! Вие показахте подкрепа и сплотеност! Такава, каквато винаги е водила клуба ни напред!

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

2 цитата за историята:

1. Карим Абдул-Джабар: „Можеш да спечелиш само ако научиш как да губиш.“

2. "De se ipso modifice, de aliis honorifice - За себе си скромно, а за другите с почит." Аз бих добавил - "И уважение"

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

...който, както иска да го разбира!

САМО ЦСКА!", написа Александров в "Инстаграм".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Групата на Славия за двубоя с Монтана

Групата на Славия за двубоя с Монтана

  • 9 ное 2025 | 09:22
  • 831
  • 0
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 6033
  • 8
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 4219
  • 4
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 3165
  • 5
Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

Марица (Милево) с очакван успех за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:54
  • 1192
  • 0
Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

Академик (Свищов) елиминира Янтра (Полски Тръмбеш) за купата на АФЛ

  • 8 ное 2025 | 21:48
  • 1352
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 10900
  • 14
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 32421
  • 189
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 19681
  • 66
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, "червените" без някои от големите си звезди

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 3153
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 7861
  • 6
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 7258
  • 12