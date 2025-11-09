Мишо Александров с любопитен коментар след Левски - ЦСКА

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров направи любопитен коментар след вчерашното дерби с Левски, спечелено от "армейците" с 1:0. Той благодари на феновете, които са били на стадиона, за да подкрепят любимия си отбор, и публикува два цитата, свързани със съперничеството между двата тима.

"Думата "ДЕРБИ" в своят пълен смисъл - напрежение, емоция, радост за едни и тъга за други!

Благодарим на всеки фен, който беше на стадиона! Вие показахте подкрепа и сплотеност! Такава, каквато винаги е водила клуба ни напред!

2 цитата за историята:

1. Карим Абдул-Джабар: „Можеш да спечелиш само ако научиш как да губиш.“

2. "De se ipso modifice, de aliis honorifice - За себе си скромно, а за другите с почит." Аз бих добавил - "И уважение"

...който, както иска да го разбира!

САМО ЦСКА!", написа Александров в "Инстаграм".