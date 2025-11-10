Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание след дербито с Левски. Това са Бруно Жордао, Адриан Лапеня и Анжело Мартино, които получиха четвъртите си жълти картони от началото на сезона. При следващо официално предупреждение те ще пропуснат един мач на тима.

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Със санкция за следващия кръг е Давид Пастор, който бе изгонен директно в добавеното време на сблъсъка с Левски заради безразсъдно влизане в краката на Борислав Рупанов. Реферът Гидженов първоначално показа жълт картон на бразилеца, но бе привикан да гледа ВАР и промени решението си.

"Червените" стартират второто завъртане в първенството с домакинство на Ботев (Пд).