Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 2147
  • 1

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание след дербито с Левски. Това са Бруно Жордао, Адриан Лапеня и Анжело Мартино, които получиха четвъртите си жълти картони от началото на сезона. При следващо официално предупреждение те ще пропуснат един мач на тима.

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Със санкция за следващия кръг е Давид Пастор, който бе изгонен директно в добавеното време на сблъсъка с Левски заради безразсъдно влизане в краката на Борислав Рупанов. Реферът Гидженов първоначално показа жълт картон на бразилеца, но бе привикан да гледа ВАР и промени решението си.

"Червените" стартират второто завъртане в първенството с домакинство на Ботев (Пд).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 675
  • 0
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4091
  • 9
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 3067
  • 2
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 5697
  • 17
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4261
  • 7
Тунчев: Тази победа ще ни даде спокойствие, но не трябва да ни успокоява

Тунчев: Тази победа ще ни даде спокойствие, но не трябва да ни успокоява

  • 9 ное 2025 | 19:46
  • 2700
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4091
  • 9
България днес ще има нов селекционер на националния отбор

България днес ще има нов селекционер на националния отбор

  • 10 ное 2025 | 10:25
  • 455
  • 0
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37
  • 12550
  • 0
Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 116184
  • 384
Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

  • 10 ное 2025 | 09:52
  • 2129
  • 0
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 33250
  • 173