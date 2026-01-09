Популярни
Севлиево привлече нападател от елита

  • 9 яну 2026 | 14:10
  • 886
  • 0
26-годишният нападател Андриан Димитров подписа с ФК Севлиево. Офанзивният футболист пристига от елитния Добруджа, като през есента изигра 15 мача и записа една асистенция в Първа лига. Димитров е роден на 3.10.1999 г.

Израства в Академията на Лудогорец (Разград), но дебютира във Втора лига с Банско още през сезон 2016/17. Впоследствие носи екипите на Спартак (Плевен), Добруджа (Добрич) и Спартак (Варна), а от есента на 2023-а отново се присъедини към добричлии и помогна на тима да се завърне в Първа лига след близо три десетилетия. Общо в професионалния футбол има 194 мача, 29 гола и 21 асистенции.

