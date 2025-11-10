Популярни
Отсъствието на Марк Маркес направи MotoGP много непредвидим шампионат

  • 10 ное 2025 | 13:15
  • 281
  • 0

През лятото MotoGP беше един от най-предвидимите спортове на планетата и беше практически сигурно, че всяко състезание или спринт ще завърши с победа на Марк Маркес.

Между Гран При на Арагон в началото на юни и спринта в Каталуния в началото на септември заводският пилот на Дукати записа общо 15 поредни първи места в спринтовете и състезанията. Тази негова серия беше прекъсната от брат му Алекс, който спечели дългата надпревара за Гран При на Каталуния.

Дукати: Напълно заслужено Алекс прекъсна победната серия на Марк
Дукати: Напълно заслужено Алекс прекъсна победната серия на Марк

Седмица по-късно Марк се върна на върха, триумфирайки в Гран При на Сан Марино, а тази негова победа на „Мизано“ даде старта на серията от шест поредни състезания с различен победител в MotoGP. След него победи записаха Франческо Баная (Япония), Фермин Алдегер (Индонезия), Раул Фернандес (Австралия), Алекс Маркес (Малайзия) и Марко Бедзеки (Португалия), което се случва за първи път от 2020 година насам.

Една от причините тази серия да стане възможно е и отсъствието на Марк Маркес, който се контузи след инцидента си с Бедзеки в първата обиколка в Индонезия. Тази травма в областта на дясното рамо дойде само седмица, след като испанецът си гарантира световната титла с второто си място зад Баная на „Мотеги“.

След тази контузия Маркес беше принуден да сложи предварителен край на своя сезон, което, колкото и странно да звучи, се отрази положително на MotoGP, тъй като превърна кралския клас в много непредвидим. Тепърва предстои да видим дали серията от различни победители ще продължи и в последния старта за сезона във Валенсия този уикенд.

Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес
Докторът на MotoGP с изненадващо разкритие за контузията на Марк Маркес

Иначе абсолютният рекорд за най-много поредни състезания с различни победители беше поставен през 2016 година. Тогава в рамките на осем състезания от Гран При на Италия до Гран При на Сан Марино имаше различни победители. Това бяха Хорхе Лоренцо (Италия), Валентино Роси (Каталуния), Джак Милър (Нидерландия), Марк Маркес (Германия), Андреа Яноне (Австрия), Маверик Винялес (Великобритания) и Дани Педроса (Сан Марино).

Снимки: Gettyimages

