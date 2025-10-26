Гран При на Малайзия: Състезанието започна (следете на живо)

Вече е ясно, че братята Марк и Алекс Маркес ще завършат на първите две места в крайното класиране в MotoGP за сезон 2025, но битката за бронзовия медал между Франческо Баная и Марко Бедзеки обещава да бъде изключително интересна до самия край на шампионата. Преди състезанието за Гран При на Малайзия, в което Баная потегли от полпозишъна, а Бедзеки от 14-то място, двамата бяха с равен точков актив от 286 точки.

Старт - Ново отлично потегляне за Баная, който успя да запази първото място в дългия спринт до първия завой. Зад него Акоста отново се възползва от мощността на КТМ и прогресира с три позиции, за да се изкачи на второто място зад Баная.

1/20 - Алекс Маркес се върна загубената от Акоста позиция, изпреварвайки пилота на КТМ в спирането за четвъртия завой. В края на обиколката Маркес се подаде от вътрешната страна на Баная в подхода за последния завой, но се отказа от атаката си и остана на второто място зад италианеца.

2/20 - Втората атака на Маркес обаче беше успешна и той поведе в четвъртия завой на втората обиколка. Баная загуби за момент сцепление в предната си гума в предпоследния завой, но успя да хване мотора си и да остане в състезанието.

3/20 - За втора поредна обиколка Баная загуби позиция в четвъртия завой, след като беше атакуван от Акоста. Пилотът на Дукати обаче контрира успешно още в петата крива, за да си върне второто място. Акоста пробва още една атака в острия девет завой, но Баная ускори по-добре от кривата запази позицията си. Цялата тази битка между двамата позволи на Маркес да се откъсне 0.8 секунди пред двамата в челото на класирането.

5/20 - Две обиколки след като изпревари по-много агресивен начин Алдегер от външната страна Мир помисли за нова атака в първата крива, този път срещу Куартараро. Пилотът на Хонда обаче не успя да спре толкова късно, колкото своя съперник и остана на петото място зад представителя на Ямаха.