Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Малайзия: Състезанието започна (следете на живо)

Гран При на Малайзия: Състезанието започна (следете на живо)

  • 26 окт 2025 | 09:10
  • 724
  • 0
Гран При на Малайзия: Състезанието започна (следете на живо)

Вече е ясно, че братята Марк и Алекс Маркес ще завършат на първите две места в крайното класиране в MotoGP за сезон 2025, но битката за бронзовия медал между Франческо Баная и Марко Бедзеки обещава да бъде изключително интересна до самия край на шампионата. Преди състезанието за Гран При на Малайзия, в което Баная потегли от полпозишъна, а Бедзеки от 14-то място, двамата бяха с равен точков актив от 286 точки.

Старт - Ново отлично потегляне за Баная, който успя да запази първото място в дългия спринт до първия завой. Зад него Акоста отново се възползва от мощността на КТМ и прогресира с три позиции, за да се изкачи на второто място зад Баная.

1/20 - Алекс Маркес се върна загубената от Акоста позиция, изпреварвайки пилота на КТМ в спирането за четвъртия завой. В края на обиколката Маркес се подаде от вътрешната страна на Баная в подхода за последния завой, но се отказа от атаката си и остана на второто място зад италианеца.

2/20 - Втората атака на Маркес обаче беше успешна и той поведе в четвъртия завой на втората обиколка. Баная загуби за момент сцепление в предната си гума в предпоследния завой, но успя да хване мотора си и да остане в състезанието.

3/20 - За втора поредна обиколка Баная загуби позиция в четвъртия завой, след като беше атакуван от Акоста. Пилотът на Дукати обаче контрира успешно още в петата крива, за да си върне второто място. Акоста пробва още една атака в острия девет завой, но Баная ускори по-добре от кривата запази позицията си. Цялата тази битка между двамата позволи на Маркес да се откъсне 0.8 секунди пред двамата в челото на класирането.

5/20 - Две обиколки след като изпревари по-много агресивен начин Алдегер от външната страна Мир помисли за нова атака в първата крива, този път срещу Куартараро. Пилотът на Хонда обаче не успя да спре толкова късно, колкото своя съперник и остана на петото място зад представителя на Ямаха.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 08:17
  • 516
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 07:30
  • 16676
  • 1
Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2025 | 07:10
  • 4173
  • 1
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 07:09
  • 1613
  • 0
Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

  • 26 окт 2025 | 06:22
  • 1731
  • 0
Пиастри: Изоставането ми е мистерия

Пиастри: Изоставането ми е мистерия

  • 26 окт 2025 | 06:13
  • 1494
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 3556
  • 16
Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 108901
  • 219
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 4456
  • 2
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 2030
  • 0
Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

  • 26 окт 2025 | 01:13
  • 15554
  • 5
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 40610
  • 116