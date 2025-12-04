Популярни
Левски и Славия изглеждат в страхотна форма преди най-старото столично дерби - на живо със съставите на двата отбора
Бърни Екълстоун залага на Верстапен в битката за титлата, критикува "арогантния" Норис

  • 4 дек 2025 | 17:11
  • 264
  • 0

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун коментира пред британското издание Daily Mail битката за титлата в световния шампионат през 2025 година.

Преди финалния кръг за сезона Ландо Норис е лидер в класирането с актив от 408 точки и аванс от 12 пред Макс Верстапен и 16 пред Оскар Пиастри. Според Екълстоун обаче титлата ще отиде в ръцете на Верстапен, когото британецът определя като „най-добрия пилот, който той познава“.

Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя
Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

„Все още вярвам, че Макс ще успее, той заслужава титлата. Преди казвах, че Ален Прост е най-добрият пилот на всички времена, защото той правеше всичко сам, без радио и указания от бокса, но сега смятам, че Макс е най-добрият пилот, който познавам. Той седи сам.

„Ландо става, добър пилот е, но той е свръх уверен, твърде арогантен. Вярва в своята публичност, но той се изнервя във важните моменти и не се справя така, както Макс под напрежение. Още в началото на сезона казах, че Макс ще го направи в края и все още вярвам в това.

„Макларън бяха много усложливи към Ландо за сметка на Оскар, подкрепяха го, както стана със смяната на местата на „Монца“ след бавния стоп на Ландо, но този начин на работа може да е работи за тях, не знам. Но аз нямаше да постъпя така. Лошият стоп е част от спорта, трябва да го приемеш, а не да правиш промени около него.

„Но никога не може да залагате срещу Макс. Той е нещо специално. Той е уникален, много добър човек и се надявам той да свърши работата. Той няма какво да губи, което му дава още едно предимство“, заяви Екълстоун.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

