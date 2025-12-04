Популярни
  Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 18:17
  • 371
  • 0

Финалният уикенд за сезон 2025 във Формула 1 трябва да мине при перфектни условия, сочат последните прогнози на синоптиците.

Според тях температурите в хода на уикенда за Гран При на Абу Даби ще варират между 23 и 28 градуса по Целзий, като, разбира се, по-хладно ще бъде във вечерните сесии като втората тренировка, квалификацията и състезанието. Вятърът също не се очаква да създава проблеми на пилотите, като единствено в състезанието се очакват леки пориви, достигащи 20 км/ч (5.5 м/сек), но нищо по-сериозно. Превалявания, разбира се, не се очакват в хода на целия уикенд на „Яс Марина“.

Тези очаквани стабилни условия са добра новина за тримата претенденти за титлата Ландо Норис, Оскар Пиастри и Макс Верстапен, които няма да се притесняват от криви топки, каквито имаше само преди две седмици в Лас Вегас. Тогава три от сесиите в Града на греха бяха афектирани от дъжд, което доведе до грешката на Макларън в настройките и последвалата двойна дисквалификация от състезанието на Норис и Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

