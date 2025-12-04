Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

Финалният уикенд за сезон 2025 във Формула 1 трябва да мине при перфектни условия, сочат последните прогнози на синоптиците.

Според тях температурите в хода на уикенда за Гран При на Абу Даби ще варират между 23 и 28 градуса по Целзий, като, разбира се, по-хладно ще бъде във вечерните сесии като втората тренировка, квалификацията и състезанието. Вятърът също не се очаква да създава проблеми на пилотите, като единствено в състезанието се очакват леки пориви, достигащи 20 км/ч (5.5 м/сек), но нищо по-сериозно. Превалявания, разбира се, не се очакват в хода на целия уикенд на „Яс Марина“.

ABU DHABI GRAND PRIX — WEEKEND WEATHER FORECAST



Some cloud on Friday, then clear with some haze on the weekend. Humid overnight with a risk of some morning mist and fog. A mostly gentle breeze with stronger gusts in the evenings.https://t.co/0eNsvpXk9J#F1 | #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/dmkqjyFsd7 — MeteoMotorsport (@MeteoMotorsport) December 4, 2025

Тези очаквани стабилни условия са добра новина за тримата претенденти за титлата Ландо Норис, Оскар Пиастри и Макс Верстапен, които няма да се притесняват от криви топки, каквито имаше само преди две седмици в Лас Вегас. Тогава три от сесиите в Града на греха бяха афектирани от дъжд, което доведе до грешката на Макларън в настройките и последвалата двойна дисквалификация от състезанието на Норис и Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

