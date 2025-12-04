Пиастри: Ще издигнем картонена стена между мен и Ландо

Оскар Пиастри беше във видимо добро настроение преди началото на уикенда за Гран При на Абу Даби, в която ще се реши и изходът от битката за титлата при пилотите във Формула 1 през 2025 година.

Преди финалния кръг за сезона Пиастри заема третото място в класирането с актив от 392 точки и пасив от 16 спрямо съотборника си Ландо Норис, а между двамата се намира Макс Верстапен, който изостава с 12 пункта от Норис. Предвид факта, че и двамата пилоти на Макларън се борят за титлата, те бяха попитани дали ще работят заедно в хода на уикенда на „Яс Марина“, или всеки ще бъде сам за себе си.

Ще има ли заповеди от бокса в Макларън в Гран При на Абу Даби?

„Ще издигнем картонена стане помежду си – отговори в шеговит тон Пиастри, след което продължи по същество. – Не, ще бъде същото както обичайно. Нали знаете, че и двамата искаме да направим колата по-бърза и да спечелим. Винаги сме искали еднаква възможност да се борим за победата, така че това ще бъде така и този уикенд.“

Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

„Да, нямам какво да добавя – заяви на свой ред Норис. – Не мисля, че Зак (Браун) и Андреа (Стела) щяха да ни позволят, дори и да искахме. Така че не, ще бъде същото като във всеки друг уикенд.“

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago