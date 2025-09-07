Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

Алекс Маркес спечели своята втора победа в MotoGP, триумфирайки в Гран При на Каталуния, с което отложи коронацията на своя брат Марк Маркес поне до Гран При на Япония в края на месеца.

Алекс стартира от полпозишъна, но загуби първото място в първия завой, в който беше изпреварен от брат си. Впоследствие обаче пилотът на Грезини Дукати остана плътно залепен за Марк и си върна първата позиция с перфектна атака в спирането за първия завой в началото на четвъртия тур.

До финала на дистанцията от 24 обиколки на „Каталуния“ разликата между братята Маркес в нито един момент не надвиши границата от една секунда, но Марк така и не успя да изгради атака, с която да си върне първото място. Това остави пилота на Дукати на втората позиция, с което той загуби шанса да си гарантира титлата още на „Мизано“ следващата седмица.

Трети зад братята Маркес финишира пилотът на Tech3 КТМ Енеа Бастианини, за когото това е първи подиум с мотора на КТМ. Звяра изкара първите десет обиколки на състезанието на четвъртата позиция зад Педро Акоста, когото той успя да изпревари в началото на 11-ия тур.

Впоследствие темпото на заводския пилот на КТМ се срина, тъй като той беше единственият състезател, който рискува с меката задна гума на Мишлен. Въпреки този срив в темпото на испанеца, той успя да завърши на четвъртото място пред тръгналият от първата редица Фабио Куартараро.

Зад французина Ай Огура, Франческо Баная, Лука Марини, Мигел Оливейра и все още действащият световен първенец Хорхе Мартин оформиха топ 10 в състезанието край Барселона. Точки от надпреварата за Гран При на Каталуния взеха още Раул Фернандес, Жоан Мир, Маверик Винялес, Джак Милър, Фермин Алдегер.

В генералното класиране, въпреки своята първа загуба от 25 май насам, Марк Маркес остава начело с актив от 487 точки и преднина от 182 пункта пред днешния победител Алекс. Тройката с изоставане от 250 точки спрямо лидера оформя неговият съотборник в Дукати Баная.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

Сезон 2025 в MotoGP продължава следващата седмица с Гран При на Сан Марино от пистата „Мизано“ край Римини. Състезателният уикенд в Италия ще бъде последният преди началото на традиционното есенно азиатско турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Снимки: Gettyimages