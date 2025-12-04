Популярни
Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ
Тази вечер отново предстои баскетболно шоу от Евролигата на българска земя. Водачът в класирането Апоел Тел Авив, играещ от началото на сезона срещите си в турнира у нас, посреща в “Арена Ботевград” последния в подреждането АСВЕЛ Вильорбан. Двубоят от 14-ия кръг на елитната надпревара започва в 21:05 часа.

Апоел ще търси тази вечер 10-тата си победа за сезона в Евролигата. Воденият от Димитрис Итудис тим има 4 поражения дотук. АСВЕЛ е на другия полюс, като е с едва три успеха и цели 10 загуби до момента. Французите пък преследват първата си победа като гост в Евролигата този сезон.

Апоел дебютира в официален мач в “Арена Ботевград” неотдавна, при драматичната си загуба от испанския гранд Реал Мадрид със 74:75.

