  3. Ман Юнайтед 0:0 Уест Хам, "червените дяволи" започват доста офанзивно

  • 4 дек 2025 | 21:59
Манчестър Юнайтед и Уест Хам играят при 0:0 в мач от 14-ия кръг на Премиър лийг.

След по-малко от минута след началото на двубоя Амад Диало влезе в наказателното поле и опита да пусне успоредно, но там липсваше него съотборник, който да стигне до топката. В 4-ата минута отново котдивоарецът нахлу отдясно в пеналта и бе избутан в гръб, строполявайки се на земята, но реферът даде знак, че няма намерение да отсъди 11-метров наказателен удар. “Чуковете” получиха първата си добра възможност след атака на скорост и подаване на Аарън Уан-Бисака към границата на пеналта, където Матеуш Фернандеш стреля, но бе блокиран от Каземиро.

“Червените дяволи” имат само две победи в последните си пет мача, но все пак показват признаци на съживяване в последните седмици след трудното начало на сезона. През уикенда те постигнаха пълен обрат срещу друг лондонски тим - Брентфорд и тази вечер ще искат да затвърдят доброто представяне от втората част срещу “пчеличките”. Евентуален успех пък би могъл да ги издигне до петата позиция и само на точка от четвъртия Челси. От своя страна “чуковете” също демонстрираха добри сигнали в последно време под ръководството на новия си наставник Нуно Еспирито Санто, но допуснаха поражение в последния си двубой през уикенда от Ливърпул. Лондончани все още са в зоната на изпадащите и спешно се нуждаят от точки, за да подобрят положението си.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим прави три промени спрямо тези, които стартираха двубоя с Брентфорд. Матеус Куня стартира за пръв път от равенството с Тотнъм на 11 ноември. Той заменя донякъде изненадващо Мейсън Маунт, който се представи добре през уикенда и отбеляза победното попадение за своя тим. Другите двама са Ейдън Хевън и Нусаир Мазрауи, които заемат местата на Лени Йоро и Матайс де Лихт. Французинът е на пейката до Маунт, а Де Лихт е извън групата. Младият Хевън ще играе в центъра на отбраната, а от двете му страни ще бъдат Шоу и Мазрауи, което прави видът на защитата на тима доста необичаен. Това е наложено от контузиите на Де Лихт и Хари Магуайър.

Нуно Еспирито Санто прави само една промяна в своя състав и тя е принудителна. Лукас Пакета, който бе изгонен срещу мърсисайдци, е заменен в стартовия състав от Томаш Соучек. Това е първи старт за чешкия полузащитник от октомври насам.

Снимки: Gettyimages

