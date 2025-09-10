Дукати: Напълно заслужено Алекс прекъсна победната серия на Марк

Генералният мениджър на проекта на Дукати в MotoGP Луиджи Дал'Иня е на мнението, че Алекс Маркес напълно заслужено е прекъсна победната серия на своя брат Марк с триумфа си в Гран При на Каталуния в неделя.

Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

По-големият от братята Маркес се намираше в серия от общо 15 поредни успеха в спринтовете и състезанията преди да завърши втори на „Каталуния“. Неговото предишно поражение беше в Гран При на Обединеното кралство в края на месец май, когато той финишира на трето място зад победителя Марко Бедзеки и Йоан Зарко.

Two for the price of one in the #TissotSprint 🔥@marcmarquez93 wins Best Overtake on home turf ✌️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/G2adQ8L9Op — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2025

Впоследствие Марк Маркес записа седем поредни дубъла, печелейки спринтовете и дългите състезания в Арагон, Италия, Нидерландия, Германия, Чехия, Австрия и Унгария. В събота той триумфира в спринта в Каталуния след падането на Алекс от първото място, но в неделя нямаше отговор за скоростта на своя по-малък брат и финишира втори зад него.

„Завърши серията от поредни двойни победи в спринтовете и състезания на Марк Маркес, който завърши втори в неделното състезание в Каталуния. По заслужен начин край на неговата серия сложи Алекс Маркес, който заслужаваше да спечели и съботния спринт в своя най-силен уикенд в кралския клас. Той спечели полпозишъна, състезание и записа най-бързата обиколка в него в един уикенд, в който той кара като истински шампион, печелейки първата си значима победа срещу своя брат Марк“, заяви Дал'Иня.

