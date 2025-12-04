Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не остана доволен от показаното от своя тим срещу Славия. “Сините” загубиха с 0:2 като гости и прекъснаха добрата си серия. Испанецът коментира и многото промени, които направи в стартовия си състав.

“Относно стартовите 11 - от 100 пъти 100 пъти ще направя същото. Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично. Както съм казвал досега, имам пълното доверие във всички футболисти. Вдъхват ми увереност всеки един ден. Най-голямата отговорност пада върху мен.

Относно това, което случи в мача - започнахме добре, липсваше ни последната четвърт на терена. Трябваше да бъдем по-агресивни, когато притежаваме топката. Стояхме стабилно, но това, което много ни съкруши, беше първият гол. Не беше реално да се случи това през първата част. Трябва да признаем, че допуснахме неточности в защита. Липсваше ни мъничко агресивност в атака. Когато получим два гола срещу отбор, който е добре организиран в защита, ние така направихме, че отведохме мача в русото, което на тях им се искаше. Второто полувреме не стояхме по никакъв начин добре. Искахме, но не можахме. Не бяхме добре организирани в атака. Заслужавахме поне да вкараме, с оглед на много ситуации, които имахме. Но положенията дойдоха от насищане и щурм в атака, отколкото от някакви наши ситуации. Доста неточности допуснахме. Изключително нервни бяхме пред взимането на решения. Независимо че имахме положения, не стояхме добре в атака. Може би щяхме да влезем в нашата динамика, ако бяхме вкарали.

Поздравления за противника, а ние да си научим урока.

В тази ситуация просто се получи колективна грешка при първия гол. За мен лично нямаше нарушение. Не успяхме да се организираме добре. Не бих посочил индивидуални грешки. Виновен за загубата е треньорът. Не съм казал, че заради първия гол сме загубили. Просто ни нарани.

Очакваме да играем. Никой не ни е подарил първото място. Това е футбол - загуби и победи. В което и да е първенство, можеш да се сбъркаш. Да подходим здраво и отговорно, за да се поучим от грешките си. И да оценим усилията на отбора и играчите. Това са играчите, които са довели Левски до първото място. Не сме стигнали там чрез лотарията. Всичко е благодарение на играчите”, заяви Веласкес.